J Balvin: "No soy nadie para juzgar su vida personal"

El colombiano J Balvin ha sido blanco de críticas en estos días por sus publicaciones en redes sociales: a fines de abril publicó una foto junto a Chris Brown, quien agredió físicamente a Rihanna cuando ambos eran pareja; le puso "me gusta" a una publicación de Justin Bieber donde defendía al propio Brown y ahora, hizo una publicación en su instagram con la frase "La pobreza es mental", la que causó indignación en sus seguidores.

Ahora utilizó su cuenta de Twitter para salir del pasó de los cuestionamientos, donde explicó que "Puse 💯 (me gusta) en la foto donde Justin Bieber habla de Chris brown como una leyenda dentro del entretenimiento, no soy nadie para juzgar su vida personal , no soy adivino para conocer qué pasó NO acepto ninguna violencia contra nadie pero SI aprecio el talento".

"Y a los que ofendí pues que me disculpen o me perdonen por que cada quien ve lo que quiere ver y yo solo vi su talento no su vida personal, fácil es juzgar detrás de la pantalla pero igual mi mente está en equilibrio y se que lo que quería decir y viene una canción también", escribió.

"Perdón a todos quienes ofendí y la gente que me canceló de sus vidas. Jose", firmó el reguetonero.