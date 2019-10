Festival de Jazz se desarrollará por primera vez en el Teatro Municipal de Santiago

En su quinta versión, el Festival Chile Jazz organizado por la Corporación Cultural CChC y el Sello Lago Frío, por primera vez tendrá presencia en el Teatro Municipal de Santiago.

El evento se realizará en cinco ciudades de Chile, partiendo el lunes 14 de octubre en el Puerto de Coquimbo con las presentaciones de La Orquesta del Viento y The Bad Plus. El miércoles 16 de octubre será Teatro Regional del Bio Bio que recibirá a Simón González Cuarteto y The Bad Plus.

En tanto, el jueves 17 el evento seguirá en el Teatro Municipal de Valparaíso con los shows de Congreso junto a Ensamble Quintessence y The Bad Plus.

El viernes 18 será el turno del Teatro Municipal de Santiago con la presentación del trío conformado por Nicolás Vera, Pablo Menares y Félix Lecaros junto a Hernán Jacinto, además de la actuación de Gonzalo Rubalcaba Trío.

Todo terminará el sábado 19 en el Teatro del Lago de Frutillar, también con las presentaciones de Nicolás Vera, Pablo Menares y Félix Lecaros junto a Hernán Jacinto, y de Gonzalo Rubalcaba Trío.