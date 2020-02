Joaquín Sabina se desploma en pleno show y es evacuado en camilla

Justo en el día de su cumpleaños número 71 años el cantautor español Joaquín Sabina sufrió una complicación de salud y se desplomó en pleno concierto.

Según informan medios españoles el músico actuaba en Wizink Center en Madrid cuando se desplomó en el escenario. Ante la emergencia ingresaron equipos médicos para trasladarlo fuera del recinto en camilla.

Minutos más tardes se informó por alto parlantes que Sabina estaba siendo examinado, pero que se encontraba consciente.

De acuerdo a la agencia Efe, la caída del artista no se produjo por un desmayo si no que por una caída involuntaria desde una altura aproximada de un metro y medio. Según las primeras indicaciones su lesión no sería de gravedad.

El accidente se produjo 30 minutos después de haber iniciado el show.

Posteriormente Sabina volvió al escenario en silla de ruedas y, en medio de una ovación, aseguró que "estas cosas solo me pasan en Madrid, lo siento muchísimo".

"Me he dado un golpe muy fuerte en el hombro, me duele mucho y me hace que tengamos que suspender", anunció.

Sabina se ha caído del escenario a plomo. Lo sacan en camilla. El Wizink con el alma en vilo. pic.twitter.com/uIPHC0UOoo — Isidro López de Toro (@isilopeztoro) February 12, 2020

Nadie se mueve del Wizink. La organización ha dicho que Sabina ha hablado en la camilla. En unos minutos darán más información. pic.twitter.com/pcNXnLV4q5 — Isidro López de Toro (@isilopeztoro) February 12, 2020

A mis 71, 70 dicen que aparento. — Joaquín Sabina (@joaquin_sabina) February 12, 2020