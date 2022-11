Jóvenes ingresan a la universidad gracias a su talento musical

El próximo viernes 2 de diciembre vence el plazo para postular al Cupo Artístico Cultural Destacado que ofrece la Universidad de Santiago de Chile, uno de los cupos de acceso directo que ofrece la Usach.

Este tipo de admisión se encuentra destinado a estudiantes que se destaquen y posean una trayectoria en el ámbito artístico cultural en disciplinas de danza, teatro y músicaque imparte la Unidad de Vocación Artística de la casa de estudios a través de sus Elencos Vocacionales.

Uno de los casos destacados que entró a la Universidad de Santiago a través de este cupo es el de Len López (19), quien ingresó el año 2021 a la carrera de Licenciatura en Lingüística Aplicada a la Traducción en Inglés – Japonés e Inglés – Portugués.

Len participa en la Tuna Femenina de la Usach y su instrumento es el bajo, pero ingresó debido al canto. Al respecto, comenta que, en sus primeros años, cantaba en la iglesia, pero que, al cambiarse de colegio al Liceo Bicentenario de Talagante, empezó a desarrollar su talento en un taller de folclor.

"En el colegio no sabía qué hacer, hasta que me llegó un correo al mail sobre el Cupo Artístico Cultural Destacado de mi liceo y dije 'voy a ver si me gusta algo'", cuenta Len López sobre cuando supo de esta oportunidad.

Otro de los casos destacados es el de Felipe Tobar (18), que ingresó a estudiar la carrera de Analista en Computación Científica / Licenciatura en Ciencia de la Computación que ofrece la Universidad de Santiago, a través de su Cupo Artístico Cultural Destacado.

El estudiante comenta que su pasión por la música despertó a los siete años, cuando fue al Centro Cultural Espacio Matta, en la comuna de La Granja, y escuchó a la orquesta interpretar el tema 'Todos Juntos', de Los Jaivas. "Se me pusieron los pelos de punta", explica.

Al ver el entusiasmo de su hijo, su madre lo instó a tocar el violín, y desde esa corta edad que comenzó a participar en la Orquesta Sinfónica Municipal de La Granja. "Desde ahí en adelante, todo ha sido música para mí, pero, siempre, paralelo a mis estudios", puntualiza.

Toda la información sobre los requisitos del Cupo Artístico Cultural Destacado, sus criterios de evaluación y selección, y los Elencos Vocacionales con los que cuenta la Universidad de Santiago, se encuentra en su sitio web.