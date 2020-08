Julieta Venegas se prepara para show vía streaming: "La expresión cultural es parte de lo que nos ayudará a salir adelante"

El próximo sábado 22 de agosto, la mexicana Julieta Venegas realizará una presentación en vivo que será transmitida vía streaming para todo Latinoamérica y España, desde Buenos Aires donde se encuentra radicada desde los últimos meses.

Venegas realizó este miércoles 12 una conferencia de prensa en la que participó Cooperativa, revelando detalles de "Julieta Venegas Íntimo Live Streaming", cómo ha vivido la pandemia, el presente y el futuro de la música, el nexo que ha tenido con el trabajo del poeta chileno Raúl Zurita y la presencia del dúo Yorka para abrir su show.

"Estamos aprendiendo en el proceso. Ahora podemos hacer este show. La idea es que tengamos la posibilidad de transmitir y tener un ida y vuelta con la gente. No es lo mismo obviamente que un show, todos sabemos que es diferente, pero es lo que podemos hacer ahorita", dijo la mexicana.

Su actuación vía streaming será antecedida por el dúo chileno Yorka, que son del gusto de Venegas. "A mí me encanta Yorka, no las conozco personalmente, claramente esta vez no las conoceré personalmente. Nos comunicamos, nos tiramos buena onda con las chicas. Me gusta mucho el grupo. La idea siempre fue que abriera un grupo chileno", afirmó.

Esta nueva dinámica por streaming, que artistas y bandas de todo el mundo han realizado debido al distanciamiento social, es una situación rara para Venegas "porque no tenemos el contacto emotivo que se crea en los shows. Reacciono y mando energía de vuelta, es como un intercambio de energía que no tenemos".

"Va a estar ausente, pero en ese sentido creo que estamos practicándolo todo el mundo, porque no podemos hacer eso ni en fiestas, toda esa emotividad que percibimos en la vida normal, esa ausencia de emotividad quizás la tenemos que volcar de otra manera y quizás al hacer un show así, me lo tengo que imaginar a la gente que está allí", expresó.

Asimismo, tiene su propia opinión sobre lo que vive el planeta con la pandemia, asegurando tener "la sensación de que, a lo mejor es muy idealista, me gustaría pensar que esto no es una pausa, esto es algo de lo que nos toca aprender en este momento. Qué hacemos con esto, no qué hacemos después o qué hicimos antes. Nos tocó esto en todo el mundo, todos viviendo una crisis como ésta".

Su cuarentena la vive en Buenos Aires y desde allí afirmó que lee textos del chileno Raúl Zurita. "Estoy viviendo como un romance con Raúl Zurita, que no sé si tiene que ver con la pandemia o con el estar encerrada o no sé qué, pero algo en su voz me parece la de un poeta muy grande y conecté mucho con las cosas que cuenta, conecté mucho con la historia de Chile como la cuenta él, del paisaje chileno, de la dictadura".

Esta situación que vive el planeta llega este año en el que Venegas celebrará en noviembre 50 años de edad, un número que no la atemoriza. "Me entusiasma llegar a los 50 años, es muy loco porque para las mujeres pasar los 50 años tiene un significado, en un mundo patriarcal las mujeres ya empezamos a desaparecer. Se me hace lindo ponerme activa a los 50 para quitarme esa cosa, porque a mí me encanta mi edad".

Finalmente, Venegas declaró que la cultura debe tener "un cuidado como un bien esencial. La expresión cultural es parte de lo que nos va a ayudar a salir adelante. Necesitamos estos espacios, sentarnos y ver una obra de teatro y sentir que nos dice algo. Creo que es algo que hay que atender con mucha contundencia".

"Para mí lo peor sería que nos gane el miedo, a eso de no querer salir, de volver a encontrarse con gente. No podemos encerrarnos para siempre en nuestras casas, tenemos que salir. Me da cierta esperanza saber que podemos entender estos procesos y a movernos alrededor de ellos", expresó.

Julieta Venegas se presentará en vivo desde Argentina el sábado 22 a las 20:00 horas de Chile y las entradas están a la venta en el sitio web del show, con un precio de $7.150.