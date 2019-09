Justin Bieber confiesa haber tomado decisiones terribles en su vida

El cantante Justin Bieber publicó una emotiva carta donde aseguró haber tomado terribles decisiones durante su vida y donde reflexionó sobre los problemas que le trajo su fama temprana.

"Tengo muchísimo dinero, ropa, autos, reconocimientos, logros, premios y aún así me sentía insatisfecho. ¿Se han dado cuenta de las estadísticas sobre niños famosos y lo que sigue en sus vidas? Hay una presión brutal y la responsabilidad que se pone en los niños, cuyos cerebros, emociones y lóbulos frontales (con los que se toman las decisiones) aún no desarrollados", explicó el artista canadiense.

Bieber aseguró que comparte la presión del trabajo, las responsabilidades y sus relaciones sociales, al igual que todo el mundo. Sin embargo, hizo hincapié en el cambio de vida que experimentó en su adolescencia, cuando se convirtió en una mega estrella de la música gracias a unos videos en Youtube.

"Pasé de ser un niño de 13 años de un pueblo pequeño a ser alabado por todo el mundo, con millones de personas diciendo lo mucho que me amaban y lo genial que era. No sé ustedes, pero la humildad es algo que viene con el tiempo. Si escuchas ese tipo de cosas cuando eres un niño empiezas a creerlas", sostuvo.

El intérprete de "Sorry" continuó diciendo que llegó a sus 18 años "sin habilidades en el mundo real, con millones de dólares y con acceso a lo que quisiera".

"A los 20 años tomé todas las malas decisiones que se puedan imaginar y pasé de una de las personas más amadas y adoradas en el mundo a una de las más ridiculizadas, juzgadas y odiadas", agregó.

Justin Bieber también ahondó en su consumo de drogas duras, el cual comenzó a sus 19 años y que terminó afectando su relación con la cantante Selena Gomez. "Me volví resentido, irrespetuoso con las mujeres y enojado. Me alejé de todos los que me amaban y me escondía detrás de la persona en la que me había convertido", recordó.

El canadiense, hoy de 25 años, agradeció a su esposa Hailey Rhode Bieber por el cambio que significó en él. "Es la mejor temporada de mi vida", concluyó.