Justin Bieber retoma su gira tras ser diagnosticado con parálisis facial

Justin Bieber volverá a los escenarios el 31 de julio después de que tuviera que posponer su gira por una prolongada parálisis facial.

El artista comenzará a finales de este mes un tour de 75 fechas cuya primera parada será el Festival de Verano de Lucca (Italia) y continuará con cinco conciertos en Europa para luego dirigirse a Sudamérica. En ese contexto se presentará en Chile el 7 de septiembre.

Sudáfrica, diferentes países de Oriente Medio y Asia, Australia y Nueva Zelanda también forman parte de una extensa serie de conciertos que llevará la música de Bieber por el mundo.

La gira concluirá en Reino Unidos para el deleite de los fans de Bieber en ciudades como Glasgow, Londres, Birmingham o Manchester en febrero y marzo.

Este tour había sido cancelado después de que el cantante fuera diagnosticado con el Síndrome de Ramsay, una afección del nervio facial cercana al oído que mantuvo parte de su rostro paralizada durante semanas.

"Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. Esta fosa nasal no se mueve. Así que hay una parálisis total en este lado de mi cara", dijo entonces la estrella pop.