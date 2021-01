Justin Bieber se refirió a su arresto hace 7 años

Este sábado, Justin Bieber recordó uno de los episodios más polémicos de su vida. Hace siete años, el artista canadiense fue arrestado luego de participar por una carrera ilegal junto al cantante Khalil Amir Sharieff. El intérprete de Yummy confesó a la policía haber consumido marihuana, bebido alcohol y haber tomado pastillas.

A varios años de lo sucedido, Bieber usó su cuenta de Instagram para compartir una reflexión sobre ese oscuro momento de su vida.

"Hoy hace 7 años que me arrestaron, no es mi mejor momento. No estoy orgulloso de donde estaba en mi vida, estaba sufriendo, infeliz, confundido, enojado, engañado, malinterpretado y enojado con Dios. También llevaba demasiado cuero para alguien que está en Miami. Todo esto para decir que Dios me trajo un largo camino. Desde entonces hasta ahora me doy cuenta de algo, Dios estuvo tan cerca de mi en ese entonces como está ahora mismo", señaló junto a una foto donde se ve siendo trasladado por la policía.