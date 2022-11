El controvertido rapero Kanye West anunció este jueves que tomará un "ayuno verbal" y no hablará con personas ni realizará otras actividades.

El estadounidense dijo que "no hablará con nadie durante un mes" y luego detalló las otras restricciones que se autoimpuso.

"Estoy tomando una limpieza de 30 días, un ayuno verbal. Sin alcohol, sin películas para adultos, sin relaciones sexuales", dijo.

Asimismo, aseguró que "Twitter aún está encendido", por lo que seguirá activo en esa red social.

I’m not talking to nooobody for a month pic.twitter.com/g1JYFmCGEo