Kanye West protesta contra la industria musical orinando un Grammy

Kanye West, rapero y reciente candidato independiente a presidente de EE.UU., publicó un vídeo en su perfil de Twitter en el que aparece orinando sobre un premio Grammy después de mostrar sus contratos discográficos.

El clip está acompañado del mensaje "no voy a parar", en referencia a una disputa que el músico mantiene con sus sellos discográficos y por la cual se negó a publicar nuevo material en el futuro.

"Universal no me dirá lo que cuestan mis grabaciones porque saben que puedo permitírmelas", afirmó West en una larga lista de mensajes en sus redes sociales.

El rapero, que en días anteriores pidió terminar su contrato con los sellos de Sony y Universal, aseguró que hará "todo en su poder legal" y usará su "voz para que cambien todos los contratos de artistas comenzando por obtener mis grabaciones para mis hijos".

West también citó a otros músicos a sumarse como Paul McCartney, Kendrick Lamar, Drake, Bono de U2 y Taylor Swift, artista con la cual ha tenido diferencias en la esfera pública.

Precedidos de una serie de citas bíblicas y referencias religiosas, West publicó los contratos discográficos que ha firmado a lo largo de los años, página a página.

"Gente, me tomó mucho tiempo capturar todos mis contratos. Aquí están", anunció.

Entre sus denuncias contra las discográficas, West menciona "costos ocultos" agrupados bajo "tarifas de distribución" que garantizarían que los sellos ganen más dinero y que están presentes en la mayoría de "contratos estándar" que califica de "trampas".

Bono can I get a retweet Love you Paul can I get a retweet love you Drake Kendrick even Taylor We need you right noooooow ⛷