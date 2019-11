KISS confirma concierto de despedida en Chile para mayo de 2020

KISS comenzó en enero de este año su gira de despedida llamada "End Of The Road" y que terminará el 17 de julio de 2021 en la ciudad de Nueva York, pero antes pasará por Chile para interpretar clásicos como 'I was made for loving you baby' y 'Rock and Roll all Nite'.



Las nuevas fechas fueron reveladas en las pantallas del crucero "Kiss Kruise" de este año, el evento anual a borde del Norwegian Pearl que zarpó el 30 de octubre al 4 de noviembre desde Miami, Florida, y viajó a Great Stirrup Cay, Bahamas y Falmouth, Jamaica.

La banda presentará su último show en Chile el 5 de Mayo en Santiago y aún se desconoce el lugar exacto del show que contará con los miembros originales de la banda Paul Stanley y Gene Simmons, junto con las incorporaciones posteriores de la banda, el guitarrista Tommy Thayer (desde 2002) y el baterista Eric Singer (desde 1991).

El verano pasado, Stanley le dijo a The Sydney Morning Herald que "End Of The Road" fue la "vuelta de la victoria de KISS. Somos nosotros celebrando todo lo que creamos con nuestra audiencia y con nuestros fanáticos", explicó. "Es el momento para que las personas que han estado con nosotros durante los años venideros y celebren todo lo que hemos tenido juntos. Hay personas que nunca nos han visto antes y se van del programa y piensan: '¿Por qué no? ¿He venido a esto antes? Es fantástico."

Cuando se le preguntó por qué cree que KISS ha soportado tanto tiempo, mientras que otras bandas se han quedado en el camino, Stanley dijo: "Las personas que experimentan KISS realmente se ven afectadas de una manera que va más allá de ser una banda de rock. Es fascinante y sorprendente ser en estos espectáculos nocturnos y ver a padres y abuelos que quieren que sus hijos experimenten lo que ellos experimentaron. Está mucho más allá de las bandas de rock típicas, donde odias la idea de que tu hermano pequeño esté allí o tu vecino. KISS es una tribu increíble y es increíblemente increíble. Gratificante".