La historia de Nothing Compares 2 U, el gran éxito de Sinéad O'Connor

La fallecida cantante Sinéad O'Connor será recordada para siempre por "Nothing Compares 2 U", el tema que estrenó en 1990 y que se terminó convirtiendo en el gran himno de su carrera.

Lanzado dentro del álbum "I Do Not Want What I Haven't Got", el sencillo se transformó en una de las baladas más potentes de la década de los 90 y escaló hasta los primeros puestos de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos y Reino Unido.

El videoclip también aportó a la difusión de la obra. Dirigido por John Maybury, el trabajo mostraba casi siempre un primer plano de O'Connor interpretando apasionadamente el tema y con su característico look rapado.

Además las revistas Time y Rolling Stone la escogieron como una de las mejores canciones de todos los tiempos.

¿Quién escribió Nothing Compares 2 U?

Pese al éxito que tuvo la versión de O'Connor, "Nothing Compares 2 U" ya había aparecido en la industria varios años antes.

La primera publicación del track fue en 1985 en el disco homónimo de la banda The Family, un proyecto que tenía a St. Paul Peterson y Susannah Melvoin, pero con el estadounidense Prince como mente maestra y como compositor del tema.

El músico también tuvo sus propias versiones de la canción. La primera en publicarse fue una en vivo de 1993 junto a Rosie Gaines. En 2018, y tras una disputa de la familia del fallecido Prince con Warner Bros., se liberó una versión que el guitarrista había grabado en 1984.

En los últimos años el tema volvió a tener repercusión comercial gracias al cover que realizó Chirs Cornell, el cual fue lanzado tras su muerte.

"Nothing Compares 2 U" también ha sido reversionada por Aretha Franklin, Miley Cyrus y SOJA, entre otros.