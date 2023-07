La cantante Sinéad O'Connor muere a los 56 años

La cantante irlandesa Sinéad O'Connor falleció este miércoles a la edad de 56 años.

La noticia fue difundida por el medio Irish Times, sin entregar mayores detalles sobre el deceso de la artista.

"Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos estamos devastados y pedimos privacidad en este difícil momento", señaló la familia de O'Connor en un comunicado.

En los últimos años la artista no había pasado por buenos momentos. En 2016 fue encontrada con vida tras haber sido reportada como desaparecida por su familia. En aquella época O'Connor luchaba con diversos problemas de salud mental que la tenían con tendencias suicidas.

Tras un alejamiento de los escenarios y diversos problemas personales, en 2022 la cantante sufrió la repentina muerte de su hijo Shane O'Connor de 17 años.

¿Quién fue Sinéad O'Connor?

Sinéad O'Connor es una cantante nacida en Dublín, Irlanda, en 1966 que debutó como cantante profesional con apenas 15 años. En 19887 estrenó su primer disco titulado "The Lion and the Cobra", pero su gran éxito no llegaría hasta la siguiente década.

En 1990 estrenó su álbum "I Do Not Want What I Haven't Got", el cual incluyó su gran hit "Nothing Compares 2 U", un tema originalmente escrito por Prince.

Uno de sus episodios más polémicos de su carrera artística fue cuando en 1992 en el programa "Saturday Night Live" denunció los abusos sexuales infantiles de la iglesia Católica y rompió una fotografía del entonces Papa Juan Pablo II en pantalla.

En 2015 se presentó por última vez en Chile en el marco del Festival Womad.