Libro biográfico de BTS menciona a Chile por particular momento

"Beyond The Story: 10-Year Record of BTS" es el nombre del libro biográfico de la popular banda de k-pop, que incluye una mención a Chile.

El texto fue lanzado este domingo y fue escrito por Myeongseok Kang, quien elaboró la biografía a través de entrevistas con los siete integrantes de BTS.

En uno de los siete capítulos del libro, se menciona a Chile y a TVN como parte de la historia que habla sobre la presentación del grupo en el país en 2017. En esa ocasión viajaron a Chile por segunda vez luego de haber debutado en 2015.

"En enero de 2017, dos meses antes de la parada de la gira en Chile, la emisora ​​de servicio público chilena TVN cubrió a la ARMY local (nombre de los fanáticos de BTS) haciendo fila durante la noche para comprar boletos para el espectáculo. La ARMY en todos los países parecía imitar a sus contrapartes coreanas, volviéndose locos por BTS y creciendo exponencialmente en número", dice el párrafo.

Aunque el libro se lanzó este domingo, recién en septiembre se podrá comprar en Chile como "Beyond The Story: Crónica de 10 años de BTS".