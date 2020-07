Linkin Park logra eliminar un video publicado por Trump

El grupo Linkin Park se impuso en un alegato legal por derechos de autor que interpuso por un contenido compartido por el presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter, el cual utilizaba una versión no autorizada de "In the End".

El video fue originalmente publicado este viernes por el director de redes sociales de la Casa Blanca, Dan Scavino, y mostraba imágenes de la campaña de reelección que el mandatario ha realizado durante este 2020. Ahora el clip aparece como eliminado por petición del "dueño de los derechos".

"Linkin Park no apoyó ni apoya a Trump, y no autorizamos el uso de nuestra música por parte de su organización", dijo la banda al anunciar la presentación del alegato, el cual finalmente ganaron.

Anteiormente Trump tuvo líos legales con bandas como The Rolling Stones, Tom Petty y Neil Young por la utilización no autorizada de sus canciones.

