Lollapalooza Chicago vuelve este jueves presencial con acceso solo para vacunados

El festival Lollapalooza Chicago comienza este jueves y hasta el domingo 1, y se espera que vuelva a su capacidad máxima, con aproximadamente 100 mil personas diarias, tras cancelar su edición 2020 por la pandemia, aunque en esta ocasión aplicarán un filtro en la entrada del Grant Park.

Para acceder, los asistentes deberán presentar sus tarjetas de vacunación contra el Covid-19 como primera medida sanitaria determinada por el festival, que tendrá shows de Foo Fighters, Miley Cyrus, Journey, Post Malone, Limp Bizkit y Steve Aoki, entre otros.

Sin embargo, el evento también dejará entrar a gente que no esté vacunada que muestre una copia impresa de una prueba COVID-19 negativa que no tenga más de 72 horas de antigüedad. Es decir, cualquier persona con un pase de cuatro días que no esté vacunada tendrá que hacerse la prueba dos veces.

Con 100 mil asistentes diarios, Lollapalooza Chicago será el evento musical más masivo que se desarrolle en el planeta desde marzo de 2020 con el inicio de la pandemia.

Además de los requisitos de entrada, los organizadores han analizado la ventilación de aire para los espacios interiores, se han asegurado de que los trabajadores detrás del escenario estén vacunados, tengan mascarillas disponibles y harán pruebas en las entradas.

Estas medidas han provocado inquietud en especialistas debido a que son similares a los que implementó el festival Verknipt en Holanda, que a principios de julio recibió a 20 mil personas y a la semana siguiente se conoció que se contagiaron mil de los asistentes.