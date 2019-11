Los American Music Awards se transmitirán este domingo por TNT

Llega una nueva versión de los AMAs (American Musis Awards), la ceremonia que reconoce a los mejores y más populares en la música de la última temporada. Aquí es cuando los fans toman el mando y pueden elegir a los ganadores de este año.

La gala de premiación se realizará este domingo 24 de noviembre, la cual será transmitida en vivo por TNT, a las 22:00 horas.

Este año los AMAs se celebrarán con las grandes presentaciones en vivo de Camila Cabello, Dualipa, Billie Eilish, y Lizzo. Las primeras dos se presentarán nuevamente en el escenario de esta importante entrega. En el caso de Eilish y Lizzo, es la primera vez que se presentan en los American Music Awards. Además, Selena Gómez cantará su nueva canción "Lose you to love me", la cual llegó al número 1 del Hot 100.

Premios que tienen como favoritos a Post Malone, quien recibió 7 nominaciones; Ariana Grande, quien ha sido nominada en los últimos seis años; Billie Eilish, quien es una de las favoritas para la categoría de Artista del Año, y Taylor Swift, quien ha ganado 23 veces y va a ser homenajeada como Artista de la Década.

La intérprete de "Blank Space" se presentará en medio de una polémica con su antiguo sello discográfico, quienes no dejerían que la cantante toque los temas de sus primeros seis discos. De ello, Swift pidió ayuda para recuperar los derechos sobre sus canciones.

En la categoría de Artista del Año están los cantantes que han liderado en la música con sus hits como Drake, Ariana Grande, Halsey, Post Malone y Taylor Swift. Mientras que en la categoría de Artista Revelación del Año está Luke Combs, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo y Ella Mai.

Por otro lado, dentro de las mejores colaboraciones están nominados Lady Gaga y Bradley Cooper por "Shallow", Lil Nas X y Billy Ray Cyrus por "Old Town Road", Marshmello y Bastille por "Happier", Shawn Mendes y Camila Cabello por "Señorita" y Post Malone con Swae Lee por "Sunflower".

Además, en la categoría de Video Favorito del año está Ariana Grande por "7 rings", Billie Eilish por "bad guy", Halsey "Without me", Taylor Swift por "You need to calm down", y Lil Nas X y Billy Ray Cyrus por "Old Town Road".

Los American Music Awards realizan cada año un reconocimiento a los mejores artistas del año según su éxito en los Bilboard, en un periodo de elegibilidad que va del 28 de septiembre de 2018 y el 26 de septiembre de 2019.

La lista completa de nominados se puede revisar aquí.