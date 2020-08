Los Prisioneros reeditan dos de sus discos en formato vinilo

Los Prisioneros anuniaron el relanzamiento de dos de sus discos en formato vinilo. Se trata del álbum homónimo de 2003 y "Manzana", la placa que terminó con la disolución del grupo en 2004.

Ambos trabajos serán relanzados en vinilo el próximo 17 de agosto, aunque con algunas modificaciones respecto de sus versiones originales. Según señala un comunicado en "Los Prisioneros" no se incluye el tema "Europa" y de "Manzana" quedó fuera "Come, come, come" y los bonus track de la edición en CD, debido al límite de tiempo que soportan los discos de vinilo.

Por otro lado los dos discos contarán con limitadas ediciones especiales con picture disc, técnica donde se imprime la portada del álbum en el mismo vinilo.

Las copias de "Los Prisioneros" y "Manzana" pueden ser adquiridas en preventa desde este jueves 6 de agosto.

"Los Prisioneros" fue el primer disco del grupo con Claudio Narea en 16 años. Las diferencias creativas de Jorge González con el guitarrista terminaron con la abrupta salida de este apenas tres meses después del lanzamiento del álbum. Un año después, y con Gonzalo Yáñez a cargo de las seis cuerdas, la banda de San Miguel editó "Manzana", el que hasta hoy es su último disco de estudio.

Recientemente los dos álbumes fueron reeditados en formato digital y arribaron a plataformas digitales.