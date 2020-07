LP anuncia show mundial vía streaming

La cantautora estadounidense LP (Laura Pergolizzi) anunció un concierto por streaming que se transmitirá a nivel mundial el próximo 1 de agosto.

El espectáculo bautizado como "2020 Virtual World Tour" será una recreación de la gira que la artista debió suspender este año producto de la pandemia.

"Esperaba estar de gira en 2020 por todo el mundo, pero desafortunadamente tuvimos que posponer eso para 2021. Entonces, para levantar mi propio espíritu y con suerte, el de otras personas, decidí organizar un concierto adecuado aquí en Los Ángeles, virtual, que todos puedan acceder y ser parte de él", anunció la voz de "Lost on you".

Los boletos para el show virtual se pueden adquirir por un valor de 20 dólares. Además habrá tickets de un precio más alto que darán acceso a un meet & greet con LP.

Lo recaudado en este concierto irán en directo beneficio de la Coalición Nacional de Justicia Negra. "Es una organización de derechos civiles cuya misión es combatir el racismo, la homofobia y el sesgo y estigma LGBTQ", detalló la artista.

El concierto de LP se realizará el 1 de agosto a las 16:00 horas de Chile (13:00 PST).

