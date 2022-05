Madonna anuncia álbum recopilatorio de remixes con 50 hits número uno

La estadounidense Madonna celebrará 40 años de carrera con el lanzamiento de dos nuevas colecciones que recopilarán 50 canciones en versión remix que llegaron al número uno.

"Enough Love" es el título que estará disponible en una versión digital corta de 16 pistas el 24 de junio, seguida de la edición completa de 50 pistas el próximo 19 de agosto.

La propia Reina del Pop seleccionó la colección de remixes, que incluyen "Like A Prayer", "Into The Groove", "Erotica", "Music" y "Hung Up".

