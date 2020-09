Madonna dirige y escribe su propia película biográfica

La cantante Madonna oficiará como guionista y directora de su propia película biográfica, según informó el medio especializado Variety.

En una jugada poco habitual dentro de la industria, la voz de "Vogue" tomará las riendas de una producción ficcionada sobre su propia historia a nivel personal y musical. Tal como lo adelantó hace unas semanas, Madonna está trabajando el guión junto a Diablo Cody ("Juno").

La cantante y la guionista ganadora del Oscar firmaron con Universal Pictures para el desarrollo de esta película, que abarcará los 50 años de carrera de la estadounidense.

"Quiero transmitir el increíble viaje que me ha dado esta vida de artista, música y bailarina, de un ser humano tratando de hacer su camino en este mundo", dijo Madonna a través de un comunicado.

La "Reina del pop" agregó que la cinta "se enfocará siempre en la música, porque es la que me ha hecho avanzar, y en el arte que me ha mantenido con vida". En ese sentido expresó que quiso involucrarse de esa manera en el proyecto ya que considera "esencial que esta montaña rusa de vida que he tenido se haga con mi voz y mi visión".