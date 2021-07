Madre fanática del metal: nombró a sus hijos Metallica, Slayer y Pantera

La música puede llegar a emocionar de manera inimaginadas. Pero el nivel de fanatismo de una mamá de Nueva Zelanda no ha pasado desapercibido: nombró a sus propios hijos –nada más y nada menos– que Metallica, Slayer y Pantera.

La noticia fue dada a concer por el director David Farrier, quien en un hilo de Twitter mostró los detalles que la mujer le entregó con respecto a la dura crianza: "no es fácil criar tres de las bandas más pesadas", le contó ella, quien hasta ahora su nombre no ha sido identificado.

Pero a Farrier le entró la curiosidad, y fue él mismo al registro civil de ese país para saber si existen algunas limitaciones respecto al tema.

"No hay restricciones en ponerles nombres de bandas a los niños, siempre y cuando el nombre utilizado no sea generalmente considerado ofensivo y no se parezca a un título o rango oficial", le aclaró el funcionario Jeff Montgomery.

Farrier terminó el comunicado opinando que los niños "merecen conciertos gratis de por vida", en una señal de simpatía.