Major Lazer lanza nuevo disco junto a Paloma Mami, J Balvin y Nicki Minaj

El colectivo de música electrónica Major Lazer estrenó este 23 de octubre su nuevo disco "Music is The Weapon", un álbum con una variedad de estilos latinos que incluye colaboraciones con Nicki Minaj, J Balvin y la chilena Paloma Mami, entre otros.

El álbum, que llega a cinco años de su último LP, incluye 12 canciones donde destacan los éxitos "Que calor", "Oh my gawd", "Lay your head on me" y "Queloque", el tema donde colabora la nacional.