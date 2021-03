"Master of Puppets" de Metallica cumple 35 años de vida

Este miércoles 3 de marzo "Master of Puppets", el tercer disco de la banda Metallica, cumple 35 años desde su lanzamiento convertido no sólo en un clásico del thrash metal, si no que también de la música estadounidense en general.

Con "Kill 'Em All" y "Ride the Lightning" en el mercado, James Hetfield y compañía ya eran considerados unos pioneros del metal, pero fue con "Master of Puppets" que lograron establecerse como uno de los grupos más populares de la época.

En 8 tracks, que incluían al hit homónimo y la instrumental "Orion", Metallica alcanzó un nivel sonoro y compositivo inédito en su carrera. De hecho, la revista Rolling Stone considera a este álbum en el puesto número 167 de los 500 Mejores discos de todos los tiempos y como el segundo mejor Disco de Metal detrás de "Paranoid" de Black Sabbath.

"Master of Puppets" también se transformó en el último del grupo junto al virtuoso bajista Cliff Burton, quien falleció en septiembre de 1986 en un accidente carretero mientras realizaban la gira de promoción del disco. Este suceso marcaría a los antiguos y nuevos fans, pero la banda logró seguir adelante con Jason Newsted y, más tarde, con Robert Trujillo en las cuatro cuerdas.

A través de los años este disco se mantuvo presente en los conciertos de Metallica, especialmente la canción "Master of Puppets" que, según el sitio estadístico setlist.fm, ha sido interpretada en vivo 1.680 veces, siendo el tema más tocado por la banda.

En 2015 se convirtió en el primer álbum de metal en ser preservado por el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos debido a que es considerado "culturalmente, históricamente y estéticamente significativo".