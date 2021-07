Ed Sheeran no descarta grabar un álbum de death metal

Con 30 años y convertido en uno de los artistas más populares de los últimos años, Ed Sheeran podría embarcarse en una nueva aventura: el death metal.

El músico inglés dijo a The Sun que el género no es lejano para él. "Me gustaba mucho el death metal cuando era niño. Escuché Cradle of Filth y Slipknot y todas esas cosas. No estoy diciendo que alguna vez pueda entrar en ese mundo", expresó a The Sun.

"Aprendí todos esos riffs en la guitarra cuando era niño. Eso es algo que nunca pensé en hacer, pero algo a lo que no me opondría a crear", agregó el artista.

Tras las palabras de Sheeran, el líder de Cradle Of Filth, Dani Filth, respondió a la mención de la banda: "Lo creeré cuando lo vea. El muchacho de Suffolk podría salir bien al final. ¿'Dracula's Castle On The Hil'?", dijo en Instagram.