Encuesta revela los mejores bateristas de metal del mundo

Termina el año y las listas con lo más destacado comienzan a aparecer, como en este caso con los mejores bateristas del metal del mundo elegidos luego de una votación.

El sitio especializado Music Radar elaboró una selección con los ocho mejores exponentes detrás de los platillos, lista que encabeza Jay Weinberg de Slipknot, quien logró el doble de votos que el resto de los participantes combinados.

"Los cambios en la alineación, las demandas y el caos fuera del escenario podrían haber descarrilado fácilmente a Slipknot este año, pero en su lugar destruyeron a los que dudan con 'We Are Not Your Kind'", dice el sitio en referencia al álbum del conjunto estadounidense lanzado en agosto pasado.

"Tan estilísticamente diverso como implacablemente furioso, el álbum es un escaparate para Jay Weinberg", escribió Music Radar.

Otros que destacan en la lista son Paul Bostaph de Slayer en el segundo lugar, Ray Luzier de Korn en el tercer puesto, Christoph Schneider de Rammstein en la sexta posición y Jason Bittner de Overkill en el octavo lugar.

Aquí la lista completa.

It’s an honor to receive the title of “Best Metal Drummer” in @musicradar’s 2019 Best In Drums poll. Thanks to everyone who voted. I sincerely appreciate your support and interest. pic.twitter.com/ig8oodoaYt