Gary Holt (Slayer), Phil Anselmo (Pantera) y Nick Oliveri (Queens of the Stone Age) lideran una versión del éxito de Motörhead "Ace of Spades", como parte de un álbum "Löve Me Förever", un trabajo tributo al grupo liderado por el fallecido Lemmy Kilmister.

