Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Megadeth y su último show en Chile: Fecha, lugar y entradas

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Los fans de la banda tendrán prioridad para la compra de tickets, desde este domingo 2 de noviembre.

Megadeth y su último show en Chile: Fecha, lugar y entradas
La banda de thrash metal estadounidense Megadeth confirmó el que será su último show en Chile, en el marco de su gira final "This Was Our Life", a poco más de 30 años de su debut en el país, el año 1994 en el Estadio Chile.

El concierto será el 5 de mayo de 2026, en el Movistar Arena, mismo escenario donde ya han estado en otras 4 ocasiones (2008, 2010, 2014 y 2024).

Las entradas, a través de Puntoticket, tienen valores desde 56.350 pesos (tribuna), y hasta 148.350 pesos (platea baja).

La venta de tickets se ralizará en dos etapas: Desde las 10:00 horas del domingo 2 de noviembre para miembros del club de fans del grupo; y desde las 10:00 horas del martes 4 de noviembre para público general.

Con esta próxima visita, Megadeth completará 15 shows en el país:

  • 29 de noviembre de 1994, Estadio Chile
  • 7 de septiembre de 1995, Teatro Monumental, Festival Monsters of Rock
  • 23 de septiembre de 1998, Estadio Chile
  • 6 de octubre de 2005, Cour Central Estadio Nacional
  • 31 de mayo de 2008, Movistar Arena
  • 30 de abril de 2010, Movistar Arena
  • 12 de noviembre de 2011, Club Hípico, Festival Maquinaria
  • 7 de septiembre de 2012, Teatro Caupolicán
  • 8 de septiembre de 2012, Teatro Caupolicán
  • 4 de octubre de 2013, Estadio Monumental, con Black Sabbath
  • 26 de abril de 2014, Movistar Arena, Festival The Metal Fest
  • 2 de agosto de 2016, Teatro Caupolicán
  • 29 de octubre de 2017, Movistar Arena, Festival Santiago Gets Louder
  • 9 de abril de 2024, Movistar Arena

LEER ARTICULO COMPLETO

