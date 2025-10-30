Megadeth y su último show en Chile: Fecha, lugar y entradas
Los fans de la banda tendrán prioridad para la compra de tickets, desde este domingo 2 de noviembre.
La banda de thrash metal estadounidense Megadeth confirmó el que será su último show en Chile, en el marco de su gira final "This Was Our Life", a poco más de 30 años de su debut en el país, el año 1994 en el Estadio Chile.
El concierto será el 5 de mayo de 2026, en el Movistar Arena, mismo escenario donde ya han estado en otras 4 ocasiones (2008, 2010, 2014 y 2024).
Las entradas, a través de Puntoticket, tienen valores desde 56.350 pesos (tribuna), y hasta 148.350 pesos (platea baja).
La venta de tickets se ralizará en dos etapas: Desde las 10:00 horas del domingo 2 de noviembre para miembros del club de fans del grupo; y desde las 10:00 horas del martes 4 de noviembre para público general.
Con esta próxima visita, Megadeth completará 15 shows en el país:
