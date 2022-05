Mick Jagger sobre Harry Styles: "Yo era mucho más andrógino"

Mick Jagger, una de las voces más legendarias de la música, habló sobre el cantante Harry Styles y entregó su particular opinión sobre el popular artista británico.

En conversación con The Sunday Times, el vocalista de The Rolling Stones aseguró que "me gusta Harry, tenemos una buena relación".

"Me refiero a que yo usaba más delineador en los ojos que él. Vamos, yo era mucho más andrógino. Además no tiene una voz como la mía ni se mueve como yo en el escenario", sentenció.

Luego agregó que "él sólo tiene un parecido superficial con mi yo de la juventud, lo que está bien. Él no puede evitar esto".

En el pasado Styles ha calificado a Jagger como una de sus máximas influencias y lo ha tachado como "el hombre más genial del planeta".