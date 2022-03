Miembro de Deftones anuncia su salida del grupo: "No podía crecer"

El grupo californiano Deftones sufrió la pérdida de uno de sus miembros: el bajista Sergio Vega anunció su salida de la banda tras 12 años de trabajo y cuatro discos de estudio.

Con un video en su cuenta de Instagram el músico explicó su decisión, la cual se remonta a su ingreso al grupo en 2009 tras la muerte del bajista Chi Cheng. "Por el amor que le tenían a Quicksand (su otro proyecto), les pedí involucrarme como compositor y arreglador para ellos también, pero al igual que a Frank Delgado (tecladista) me dijeron que con el tiempo me iba a convertir en un miembro oficial", relató Vega.

"Trabajé 12 años con la banda y al inicio de cada nuevo disco, preguntaba sobre hacerme un miembro oficial, pero a cambio siempre me mejoraban el contrato", agregó.

El artista indicó que la llegada de la pandemia le hizo cuestionarse su lugar en el proyecto y el futuro de su propia carrera musical, ya que "necesitaba algo estable, porque hasta ese momento mi contrato con ellos había terminado".

"Un día me llamaron con una situación interna de la banda y me preguntaron si estaba comprometido y si podía viajar a Los Angeles para que resolviéramos la situación. Yo les dije que si, que luego viéramos mi tema, pero que no podía volver a mi antiguo contrato", detalló Sergio Vega.

Tras algunas negociaciones entre sus equipos se mantuvieron las mismas condiciones, por lo que para Vega "era claro de que no había oportunidad para mi de crecer".

"Un par de días después recibí un mail de su abogado diciéndome que la oferta había sido retirada y que me deseaban lo mejor", concluyó el bajista, quien abandonó Deftones a comienzos de 2021.

Si bien fue una fotografía nueva de la banda en Spotify la que encendió las alarmas por la salida de Vega, por ahora los autores de "Knife Party" no se han pronunciado sobre el tema. Deftones tiene fijada una gira en Estados Unidos para abril y mayo.