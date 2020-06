Miembro de System of a Down sorprende con apoyo a Donald Trump

Una simple publicación en redes sociales podría echar por la borda las posibilidades de que la banda System of a Down vuelva de manera estable a la música. Esto luego de que John Dolmayan, el baterista del grupo, mostrara su apoyo al presidente Donald Trump en su cuenta de Instagram.

"Es el presidente más atacado de toda la historia y así sigue siendo el mejor amigo de las minorías. ¿No lo creen? Miren las estadísticas. Si no les gusta, no traten de cambiar la verdad", aseguró el músico junto a un discurso del mandatario que aseguraba haber "hecho más por la comunidad negra desde Abraham Lincoln".

El pensamiento político de Dolmayan contrasta no solo con el trabajo de System of a Down, si no que con la opinión del cantante Serj Tankian, que hace unos días celebró las protestas frente a la Casa Blanca. "Un verdadero líder se habría dirigido a la nación como es debido", aseguró la voz de "B.Y.O.B.".

Anteriormente John Dolmayan había expresado su opinión en contra de la violencia de las manifestaciones en Estados Unidos. "A las personas que han estado donando dinero a los antifascistas, deberían usarlo mejor y ayudar a esos pequeños negocios que están siendo destruidos", indicó.