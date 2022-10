Muere la leyenda del rock and roll Jerry Lee Lewis a los 87 años

El músico y pionero del rock and roll Jerry Lee Lewis falleció este viernes 28 de octubre a sus 87 años, según confirmó su publicista Zach Farnum.

Hace dos días el fallecimiento del estadounidense había sido informado errónamente por el portal TMZ debido a las enfermedades que arrastraba desde hace varios años.

Este pianista oriundo de Luisiana se hizo conocido como "The Killer" a mediados del siglo pasado gracias a sus histriónicas presentaciones en vivo y a cortes como "Whole Lotta Shakin' Goin' On" y "Great Balls of Fire".

A fines de los 50 su carrera tuvo un declive luego de contraer matrimonio en secreto con su prima en segundo grado Myra Gale Brown, quien en el momento tenía 13 años.

Pese a este escándalo y a que su carrera se vino abajo, Jerry Lee Lewis fue incluido en 1986 en la primera generación del Salón de la Fama del Rock.