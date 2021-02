Muere Mary Wilson, una de las fundadoras de The Supremes

La cantante Mary Wilson, fundadora del trío The Supremes junto a Diana Ross y Florence Ballard, falleció a los 76 años en su hogar en el estado de Nevada. Según la BBC el deceso de la cantante fue informado por su representante, quien no especificó los motivos de la muerte.

Mary Wilson formó junto a Diana Ross y Florence Ballard uno de los grupos femeninos más exitosos e influyentes de la música moderna, con el que conquistaron las listas de los años sesenta de todo el mundo con temas como "You Can't Hurry Love", "Stop! In the name of love" y "Baby love".

Originarias de Detroit, The Supremes se convirtieron en el grupo más exitoso del sello discográfico Motown, con el que lograron hasta doce números uno en las listas norteamericanas.

Tras la salida de Diana Ross del grupo, Mary Wilson permaneció como miembro de The Supremes hasta su disolución definitiva, en 1977.