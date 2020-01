Muere miembro del grupo de rock Corrosion of Conformity

La banda Corrosion of Conformity informó a través de sus redes sociales que Reed Mullin, su baterista histórico, falleció a los 53 años.

"Es con gran pesar que nos despedimos de un amigo, un hermano y un pionero. Reed, eres amado y siempre lo serás. Tomémonos un momento", escribió el grupo estadounidense en Twitter.

Los autores de "Albatross" no detallaron las causas de muerte del músico, quien se integró a la banda desde su fundación en 1982. Actualmente se encontraba fuera del grupo debido a sus problemas con el alcoholismo.

