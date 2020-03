Murió el músico Bill Rieflin, colaborador de R.E.M y King Crimson

El baterista Bill Rieflin, destacado colaborador de bandas como R.E.M y King Crimson, falleció a los 59 años.

La noticia la dio a conocer, a través de Twitter, Krist Novoselic, bajista de Nirvana, quien trabajó con el músico en su aventura como solista.

En la misma red social, la cantante y actriz Toyah Willcox, esposa de Robert Fripp, de King Crimson, también despidió al músico, lo mismo que la banda Ministry.

Today we lost a wonderful artist, tremendous human being and an integral part of the Ministry’s developments and success…



Safe travels my brother on the way to your next universal gig.



R.I.P Bill Rieflin#MinistryBand #WeAreMinistry #Ministry #Revco #Drummer #BillRieflin pic.twitter.com/8Pru5irLPv — Ministry (@WeAreMinistry) March 24, 2020

Our dear wonderful Bill Rieflin flew from this world today. Much loved HUMAN and member of King Crimson. Family by his side. Forever in our hearts. #billrieflin pic.twitter.com/Z4FkM74X1X — Toyah Willcox (@toyahofficial) March 24, 2020