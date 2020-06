Acusan a reconocido animador del circuito de cumbias de abuso sexual a mujer

Durante las últimas horas se dio a conocer el testimonio de una mujer que acusa a Rafael Soto, conocido como el animador "Rogelio Cucarro", de haberla abusado sexualmente en 2016.

En la cuenta de Instagram @funadonrogelio se publicó el relato de una mujer identificada por Jocelyn, que afirma haber sido abusada sexualmente por Soto en octubre de 2016.

Según el relato, el hecho ocurrió en la casa de Soto. "Me quedé dormida en un momento, bajé la guardia y me despierto con su mano en mi entrepierna tocándola. Me asusté y cerré mis piernas con mucha fuerza y así me quedé", dice el testimonio.

"Tenía mucho miedo y quedé helada. Él seguía insistiendo en meterme mano, tocaba mis piernas y yo seguía teniéndolas 'full' cerradas y apretadas", agrega Jocelyn en el relato.

"Sé que el rubro de la cumbia es amplio y me expongo bastante a comentarios no deseados, cuestionando mi versión y apuntándome a mí. Los invito a apuntarlo a él, a juzgarlo a él. El que tiene que avergonzarse de su actuar es él", sentenció.

El acusado ocupó su Instagram @donrogeliocucarro para replicar ante la acusación, afirmando que el hecho es real. "Quiero partir diciendo que la historia es verdad. En muchos momentos de mi vida fui un 'sacohuea' y no sé quién mierda me creí", afirmó Soto.

"Soy responsable de lo que se dice, soy responsable de mis actos y me hago cargo de eso", agregó Soto.

"Rogelio Cucarro" es reconocido en el circuito de cumbia chilena por ser animador en eventos como La Fonda Permanente, La Fiebre del Memo y Fiebre de Cumbia, además de ser anfitrión en shows de Santaferia, Sepamoya y el grupo Fusión Humor.

También ha sido animador de eventos en Bar Las Tejas. De hecho, el pasado 18 de junio fue el conductor de sesión vía streaming entre miembros de La Combo Tortuga y Garras de Amor.