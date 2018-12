Banda chilena denunció violento asalto y robo de instrumento

View this post on Instagram

URGENTE ASALTARON CON PISTOLA A NUESTRO BAJISTA ALLAN FOLLERT, y robaron su bajo eléctrico, necesitamos de su ayuda COMPARTIENDO la información y en lo posible que estén atentos para poder recuperar su instrumento . El bajo es un Rickenbacker 4003 del año 2012, color rojo (fireglio) y está en una funda negra de tela marca Fender. El bajo también está con una cápsula inversa y le faltaba una perilla del "Treble". El auto donde andaban es un Chevrolet Spark, patente CGPK48 color plomo y el robo ocurrió en Lira esq. Coquimbo a las 15 30 hrs, 8 de diciembre 2018. Contamos con su ayuda y quedamos atentos a cualquier información. Desde ya muchas gracias y a compartir #robo #asalto #instrumentorobado #musica #bajorobado #bajo

A post shared by KekoYoma (@kekoyoma) on Dec 8, 2018 at 2:13pm PST