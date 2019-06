C-Funk confirma el regreso de Los Tetas

Luego de dos años desde las acusaciones y la formalización de Tea Time, el grupo nacional Los Tetas volverá a la actividad, según confirmó su guitarrista y fundador Cristián Moraga, C-Funk.

"A nosotros nos afectó un montón, aparecieron muchos 'haters' pero el 99% de los músicos, internamente y algunos públicamente, me dieron su apoyo, que sabían que no soy un encubridor, que mis letras no son misóginas ni el nombre Los Tetas es misógino", afirmó el guitarrista a La Tercera.

"Con Camilo (Tea Time) estábamos alejados hace tiempo, éramos mas bien compañeros de trabajo y traté de mantener todo lo externo fuera del camarín. Quizás por eso no pudimos ver lo que pasó con él", confesó Moraga, además de agregar que "para mí, alguien que abuse de otros, especialmente de mujeres, era algo impresentable".

Ante la consulta de si Los Tetas regresarán alguna vez, Moraga fue claro: "Los Tetas va. El error que cometimos la primera vez no fue no pausarlo sino decir 'se acabó'. Y nada se acaba hasta que realmente se acaba".

Según Moraga, quedó "con la bala pasada" pues el grupo había cerrado un acuerdo con Universal para lanzar nueva música cuando ocurrió lo de Tea Time. "Y con la bala pasada por el Camilo también, porque a pesar de todo el tipo tiene una voz y un carisma que hace que todo sea lamentable. Pero personalmente no voy a trabajar con él", afirmó.

"O sea, cuando Los Tetas volvamos no va a ser con Camilo. Quizás él se pueda sentir con esto, pero con el Rulo vamos a trabajar en esto, cuando sea el momento", sentenció Moraga.