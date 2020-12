Frank's White Canvas anuncia show gratuito tras lanzar su álbum debut

El dúo chileno Frank's White Canvas acaba de lanzar su álbum debut y confirmó que será lanzado con un show vía streaming que se podrá ver forma gratuita.

"My Life, My Canvas" es el primer trabajo de estudio del dúo, grabado en Londres y producido por el francés Dimitri Tikovoi, responsable por discos de Placebo, The Horrors y Charli XCX, entre otros.

El concierto de lanzamiento del primer álbum de Frank's White Canvas será el sábado 23 de enero a las 21:00 horas, se transmitirá vía streaming y su acceso será gratuito.