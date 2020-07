Estrenado a mediados de julio y grabado en cuarentena, el cover "Keep it Comin' Love" de KC and the Sunshine Band hecho por Ases Falsos fue aplaudido por el propio grupo.

A través de su cuenta de Twitter, la agrupación liderada por Harry Wayne Casey, KC, publicó el video Ases Falsos y afirmó que "Amo esta versión de 'Keep it Comin' Love'".

El cover, llamado "Sigo Dando Amor", fue grabado por el grupo en cuarentena y según el grupo se trata de la primera entrega de una serie de canciones que han trabajo desde sus hogares.