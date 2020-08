Live in Room: Nueva forma de conciertos online debuta con Los Tres

Los conciertos como los conocíamos están lejos de volver y no pocos consideran que incluso el año 2021 no tendrá actividad en vivo, por lo que los shows vía streaming se convirtieron en la alternativa para los fanáticos, y Chile no es la excepción.

Así nace Live in Room, que buscar "estrechar la relación del artista con su público, presentando contenido exclusivo en alta calidad, y ayudar en la reactivación de la industria del espectáculo", debutando el 29 de agosto con Los Tres en vivo.

Se trata de un concierto donde los fans podrán elegir parte del repertorio que el grupo de Alvaro Henríquez y Titae Lindl interpretará desde las 19:00 horas.

Las entradas tendrán un valor de 3.000 pesos (más cargo por servicio, vía Passline) y parte de lo recaudado irá en ayuda a Bomberos de Chile.

La agencia Triciklo y Studio Live explican que el ticket permite acceder a un sistema multicámara de transmisión, lo que para Hernríquez plantea un "un desafío interesante", porque "será la primera vez desde el inicio del encierro que estaremos en vivo y en directo".

Según Felipe Valenzuela, productor general de Triciklo, "Live in Room es un formato que busca crear un momento musical destacado para el público que no ha podido asistir a conciertos, además es una instancia en la que queremos reactivar un espacio para los talentos chilenos".