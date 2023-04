Óscar Landerretche ofrece disculpas a Quilapayún: "Una idiotez"

El economista Óscar Landerretche salió a ofrecer disculpas al grupo Quilapayún luego de burlarse de ellos en el contextode la discusión por la estrategia nacional del litio, comparándolos con un sector político.

A través de su Twitter el ex presidente de Codelco señaló que "soy un admirador de su música y poesía desde hace décadas, los mal usé como un recurso literario en una entrevista y lamento haberlos ofendido. Fue una tontera. Mal hecho. ¿A quién no le ha pasado algo así? Mis sinceras disculpas".

Landerretche agregó que entendía la ácida respuesta de la banda por el contexto de las redes sociales, y explicó, a través de su experiencia laboral, sus aportes al Estado de Chile.

April 29, 2023

"Digo esto para que consideren la posibilidad de que mis discrepancia con el camino que está siguiendo la izquierda hoy no es, como se insinúa, por mis falencias éticas y 'venta' al capital, sino porque soy un economista socialista democrático chileno que piensa que el camino que está siguiendo la izquierda hoy conduce a la derrota, al triunfo del populismo de derecha y, al final, al retroceso social y cultural de los valores que me identifican. Lo considero autodestructivo e irresponsable", profundizó el economista.

Landerretche continuó diciendo que "es probable que esa irritación haya inducido el exceso literario de esa entrevista. Una idiotez, así que les reitero mis disculpas".

April 29, 2023

"Aceptamos sus disculpas"

Horas después Quilapayún volvió a sus redes sociales para aceptar las disculpas de Óscar Landerretche y dar "por terminado este incidente".

"Tomar conciencia de haber cometido un error comunicacional no es la mejor excusa. Pero los tiempos no están para mejores opciones. El Quilapayún no es un buen ejemplo para ilustrar el extremismo", dijeron.

"Nuestro grupo tiene una larga trayectoria crítica de esas posturas. Y tal vez los políticos podrían sacar buenas lecciones de nuestra historia. Creemos haber logrado alejarnos de los extremos sin renunciar a lo esencial de nuestra vocación libertaria y democrática. Es finalmente de ese equilibrio que ha tratado nuestra desavenencia.", concluyó Eduardo Carrasco y compañía.