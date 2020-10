Paloma Mami y Major Lazer anuncian colaboración

El exitoso grupo electrónico Major Lazer anunció en sus redes sociales que la cantante chilena Paloma Mami será la invitada a su próximo sencillo.

Los autores de "Lean On" publicaron en Twitter una fotografía donde aparece la intérprete junto a Diplo, el líder del colectivo, en un aparente set para un videoclip. A esta publicación respondió un usuario con un breve video donde adelanta parte de este tema, el cual llevará por nombre "Que lo que" o "Tell me what".

Esta será la segunda colaboración internacional de Paloma Mami tras "No te debí besar" junto al rapero español C. Tangana.

Por su parte, Major Lazer sumará a la chilena a su largo listado de colaboraciones donde destacan Ariana Grande, J Balvin, Justin Bieber, Beyoncé, Anitta, Travis Scott y Nicki Minaj, entre otros.

La colaboración entre Paloma Mami y Major Lazer se estrenará en plataformas digitales este viernes 16 de octubre.

PALOMA MAMI Y MAJOR LAZER.

FRIDAY. pic.twitter.com/3rTql4Erba — MAJOR LAZER (@MAJORLAZER) October 13, 2020