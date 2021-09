Rapero Hordatoj anuncia su primer disco en nueve años

El rapero chileno Hordatoj anunció el lanzamiento de "Al amanecer", su primer disco de estudio desde 2012.

El artista liberó un primer adelanto titulado "No Resistas", un tema en clave R&B que cuenta con la colaboración de la cantante californiana Jimetta Rose.

Según un comunicado este álbum "ofrece un recorrido por un paisaje sonoro diverso y ecléctico, con un estilo de producción que combina el uso creativo de samples de videojuegos y LPs, además de la programación en sintetizadores y drum machines, lo que entrega una atmósfera que lo emparenta con el Hip Hop norteamericano de la década de los 2000".

El disco dfue trabajado durante la pandemia junto al productor norteamericano Oh No (Gangrene, The Professionals).

El lanzamiento de "Al amanecer" se producirá el próximo 11 de noviembre.