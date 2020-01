The Gathering agenda su retorno a Chile

La banda de rock The Gathering anunció su retorno a Chile para dar un concierto en el Teatro Caupolicán este 20 de septiembre, en el marco de una gira para celebrar sus 30 años de carrera.

"Estamos ansiosos de volver a tocar en Sudamérica. Siempre hemos tenido una cálida bienvenida y muchos buenos recuerdos de nuestras giras anteriores", aseguró el baterista Hans Rutten.

The Gathering, formados en Holanda en 1989 por los hermanos Rene y Hans Rutten alcanzaron notoriedad como exponentes del doom metal hacia 1992 con el álbum "Always" y su sencillo "Stonegarden". A través de los años la formación ha experimentado cambios de sonido y alineación, contando con su actual cantante, Silje Wergeland, desde el año 2008. Con ella han lanzado tres álbumes: "The West Pole" (2009), "Disclosure" (2012) y "Afterwords" (2013).

Las entradas para el concierto de The Gathering se pueden adquirir a través de Puntoticket con precios que inician en los $25.000.