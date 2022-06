"Ultra Solo" se mete en importante ránking mundial de Billboard

El hit "Ultra Solo", interpretado por los chilenos Polimá Westcoast y Pailita, se metió en un importante ránking a nivel mundial confeccionado por Billboard.

La canción se ubicó en el puesto número 9 de los top 10 más escuchados a nivel planetario, excluyendo a Estados Unidos. Allí comparte espacio con otros reconocidos temas como "As it was" de Harry Styles, la viral "Running up that hill" de Kate Bush, "Te felicito" de Shakira y "Tití me preguntó" de Bad Bunny.

Pese a ello "Ultra Solo" quedó fuera del ránking mundial absoluto, el cual está dominado por "Drake" y su nuevo disco "Honestly, Nevermind".

Recientemente Polimá Westcoast y Pailita estrenaron un remix de su canción junto a Paloma Mami, De La Ghetto y Feid.