Murió integrante histórico de Damas Gratis

Tu amistad en mi corazón roto el sonido de tu guitarra bien fuerte en el oído de todos los CUMBIEROS del mundo. Adiós viejo lobo de mar, para mi y para @bufalo6881 eras Bernardo cuando no existía DG y tocábamos para los jubilados, cumpleaños y casamientos. El dueño del volumen, la guitarra borracha de Richard se la apodó así cuando grabo en Damas Gratis la primera del borracho con una copa hizo el deslizamiento del sonido dándole el toque como que estaba en pedo. Mientras escribo estas palabras estoy acá en Puerto Deseado Patagonia Argentina provincia de Santa Cruz y como olvidar cuando vinimos a tocar acá hace muchos años y nos llevaron a cenar. Trajeron mariscos y nosotros un hambre. Preferíamos una milanesa, el único que sabía comer mariscos eras vos Richard. Comimos los mariscos. Richard dijo y la comida? Esta es la comida dijeron. Para Richard era una entrada nomas 🤣🤣🤣 adiós

A post shared by Pablo Sebastian Lescano (@pablitolescanook) on Oct 11, 2019 at 5:21pm PDT