Músico de Exodus se someterá a compleja operación para tratar su cáncer

El baterista de Exodus, Tom Hunting (56), reveló que se someterá a una gastrectomía completa en un nuevo paso en su tratamiento contra el cáncer estomacal que padece.

A través de un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de su compañero de banda, Gary Holt, el músico detalló su situación actual y anunció que se someterá a esta remoción total de su estómago.

"¡Quiero agradecerles a todos por el amor y el apoyo que me han brindado! Estoy muy abrumado con gratitud y me siento bendecido de ser parte de esta comunidad que todos compartimos. Todos ustedes me hacen visualizar estar al otro lado de esto, al diablo el cáncer", escribió el artista, cuyo tratamiento inició hace 4 meses.

En relación al estado de la enfermedad, la estrella del trash metal se refirió a la efectividad del tratamiento: "Está funcionando. He tenido cuatro de ellos y la masa se ha encogido a la mitad de su tamaño en comparación a cómo estaba en marzo", compartió.

A pesar de que le extirparán su estómago el 12 de julio, el percusionista afirmó sentirse con suerte por tener la oportunidad de seguir en este mundo. "Las buenas noticias es que sobreviviré, lo que definitivamente no es sobrevalorado", afirmó.

"No puedo esperar a viajar por el mundo, tocar música, disfrutando cada momento de esta loca travesía. Estaré en contacto con ustedes. ¡Muchas gracias y mucho amor para todos!", concluyó afectivamente y para la alegría de sus seguidores.

Para apoyarlo y con el objetivo de reunir fondos para costear la operación, se llevará a cabo un show de beneficiencia en Sacramento, California, en el que tocará la banda Blind Illusion.

Esto sumado a una campaña monetaria en la que su ex-colega y guitarrista de Metallica, Kirk Hammett, hizo una donación por cinco mil dólares.