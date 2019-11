My Chemical Romance confirmó su regreso a los escenarios

Hace 6 años la banda ícono del emo, My Chemical Romance anunció su separación. Sin embargo ellos mismos han confirmado a todos sus seguidores su regreso a los escenarios.

Las primeras sospechas surgieron cuando la banda de Nueva Jersey cambió sus perfiles de Twitter, Instagram y Facebook con nuevas imágenes dando a entender que era el comienzo de una nueva era.

La noticia fue confirmada con una imagen que anunciaba el retorno y un link para que los fanáticos puedan comprar entradas a un show especial que darán en Los Ángeles, California.

"Como fantasmas por siempre...", escribieron.

Like Phantoms Forever...

Tickets on Sale Friday 11/1/19 at 12:00 PM Pacifichttps://t.co/2YL9zhCflN pic.twitter.com/X4BMzRUBqT