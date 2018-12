Netflix prepara serie sobre la cantante Selena Quintanilla

Netflix emitirá una serie de televisión sobre la célebre cantante latina Selena Quintanilla que llevará por título "Selena: la serie". "¡La increíble historia de Selena llega a Netflix como serie de ficción!", aseguró el gigante digital en Twitter.

El anuncio de esta nueva producción, que relatará la vida y trayectoria de Selena, llegó con un video en el que se leía "Bidi bidi bom bom", el título de uno de los éxitos musicales más importantes de la artista.

"Selena siempre tendrá un lugar imborrable en la historia de la música, y sentimos una gran responsabilidad de hacerle justicia a su recuerdo", dijo en un comunicado posterior Suzette Quintanilla, hermana de la vocalista.

"Gracias a esta serie, el público conocerá por primera vez la historia completa de Selena, nuestra familia y el impacto que ha tenido en nuestras vidas", agregó.

Por su parte, el presidente de Campanario, Jaime Dávila, destacó que Selena y su familia son "una inspiración" para muchos.

Jaime Dávila, uno de los productores de la serie, indicó que "nuestra serie se centrará en la increíble historia de una familia méxico-estadounidense y en cómo una extraordinaria joven trascendió categorías y fronteras hasta convertirse en una estrella mundial".

Figura y mito del género tex-mex, Selena, conocida como "la reina de la música texana", fue asesinada a tiros en 1995 por la presidenta de su club de fans cuando sólo tenía 23 años.

Entre los premios que recibió la cantante, que lanzó cinco álbumes entre 1989 y 1995 y publicó canciones como "Como la Flor" y "Dreaming of You", destaca el Grammy estadounidense (al mejor disco de música méxico-estadounidense), sus 13 premios Billboard Latinos y decenas de galardones a la música texana.

La artista continúa siendo todo un icono entre la comunidad hispana en Estados Unidos, recibió en 2017 una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood y fue objeto de una película biográfica titulada "Selena" (1997), que protagonizó una joven Jennifer López.

Con este nuevo proyecto, Netflix parece buscar un nuevo éxito musical tras el fenómeno de "Luis Miguel: la serie", una producción que, con Diego Boneta como protagonista, arrasó este año al relatar la vida y carrera del cantante conocido como "El Sol de México".

La historia oficial de @SelenaLaLeyenda llegará a Netflix. ¿Y saben qué? 💞 Me emociona, ya no razono, no lo puedo controlar. 💞 Más bidi bidi bom bom en @selena_netflix #NoticiasNetflix pic.twitter.com/bWEU8reOPb